Roma, Friedkin sempre più vicino all'acquisizione del club giallorosso (Di martedì 4 febbraio 2020) Passi in avanti per il passaggio di proprietà della Roma da James Pallotta a Dan Friedkin. Fumata bianca sempre più vicina. La Roma è sempre più vicina al cambio di proprietà. Secondo quanto riportato da calciomercato.com, infatti, alcuni rappresentanti della Friedkin Group, tra cui Brian Walker, Matthew Edwards e Brad Breinart, sono arrivati nella capitale. Cessione Roma, attesa la fumata bianca Il prossimo presidente giallorosso continua a trattare con l'entourage di James Pallotta per arrivare alla fumata bianca definitiva. Nel pomeriggio di lunedì i rappresentanti di Friedkin e di Pallotta si sono incontrati nella sede di via Tolstoj, all'Eur. Tra i presenti anche il CEO Romanista Guido Fienga. fonte foto https://www.facebook.com/Romaevai Step e cifre Le prossime settimane saranno dunque decisive per il passaggio di consegne, con l'ok ...

