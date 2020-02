Roma, bambino investito sulle strisce: il dramma e la polemica (Di martedì 4 febbraio 2020) Il dramma di un bambino investito sulle strisce a Roma: monta la polemica, perché quel tratto di strada è buio e senza alcuna cura. Dopo il dramma, è il momento della polemica per quanto avvenuto ieri sera a Roma, in via Casalbianco, all’altezza di via Colle Verde a Settecamini. Un bambino di 11 anni è … L'articolo Roma, bambino investito sulle strisce: il dramma e la polemica è apparso prima sul sito ViaggiNews.com viagginews

ilfaroonline : Roma, bambino di 11 anni investito sulle strisce pedonali - DeriuRegina : RT @rep_roma: Investito a 11 anni sulle strisce: bambino in codice rosso al Bambin Gesù [aggiornamento delle 17:46] -