Roma – Arte e Sfizio Ristorante

Fonseca striglia la squadra - Dzeko chiarisce con Petrachi : la Roma riparte : Giornata di chiarimenti a Trigoria: Fonseca tiene a rapporto la squadra e Dzeko si chiarisce dopo le parole rilasciate nel post Sassuolo La pesante sconfitta contro il Sassuolo ha lasciato degli strascichi in casa Roma. Il Corriere dello Sport riporta che nella giornata di ieri a Trigoria è andato in scena una sorta di chiarimento collettivo. Fonseca ha strigliato la squadra utilizzando parole molto schiette e, come di consueto, dicendo ad ...

Appendino : l’arte della fuga (a Roma) : La prima cittadina di Torino non ha i numeri per la rielezione. La sua giunta perde i pezzi e la città è immobile. Il passo indietro di Luigi Di Maio potrebbe ora favorire proprio lei. Che punta dritta dritta alla capitale.A soli 35 anni, Chiara Appendino ha già il talento di certi politici consumati che non si fanno cogliere impreparati di fronte a nessuno. «Carissimo!» è il suo saluto standard quando incontra qualcuno per le strade e nei ...

Meteo Roma : previsioni per martedì 4 febbraio : Meteo Roma: previsioni per martedì 4 febbraio Molte nubi nel corso delle ore mattutine sulla Capitale, piogge o acquazzoni al pomeriggio. In serata il tempo tornerà ad essere stabile con qualche nube sparsa. Temperature comprese tra +8°C e +19°C. Meteo Lazio: previsioni per martedì 4 febbraio Cieli generalmente nuvolosi al mattino su tutto il Lazio, piogge o acquazzoni nel pomeriggio su gran parte del territorio, maggiori schiarite lungo le ...

Meteo Roma domani martedì 4 febbraio : schiarimenti serali : Previsioni Meteo Roma di domani martedì 4 febbraio : nuvolosità, temperature, venti e mari. Prosegue l’aggiornamento del Meteo Napoli e provincia martedì 4 febbraio. Rimani connesso con MeteoWeek. Clicca QUI Meteo Roma lunedì 3 febbraio Il Meteo a Roma e le temperature A Roma domani martedì 4 febbraio cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per […] L'articolo Meteo Roma domani martedì 4 febbraio: schiarimenti serali proviene da ...

Coronavirus - primi italiani atterrati a Roma. Ragazzo di 20 anni non parte : ha la febbre : È atterrato poco dopo le 6 all'aeroporto di Fiumicino, proveniente da Taipei, il primo volo della China Airlines (CI75) operato con un Airbus A350 per il rimpatrio dei turisti cinesi....

Christian day a Roma - le dichiarazioni dei partecipanti : “Omosessuali schifosi. L’apocalisse sta arrivando” – VIDEO : Negli scorsi giorni a Roma si è svolto il Christian day, il giorno dei cristiani. I partecipanti hanno rilasciato dichiarazioni shock sugli omosessuali, scatenando moltissime polemiche I terremoti e gli incidenti in Australia sarebbero colpa degli omosessuali: queste alcune delle dichiarazioni shock rilasciate dai partecipanti del Christian day a Saverio Tommasi, inviato di Fanpage. Christian […] L'articolo Christian day a Roma, le ...

Metro A Roma - martedì 4 riapre Barberini dopo 319 giorni di chiusura : Via libera dell'Ustif alla riapertura delle scale mobili. Atac ora attende che i tecnici del ministero dei Trasporti mettano nero su bianco il nullaosta

Roma. Corrotti (Lega) : “Anche Regione Lazio faccia la sua parte per anniversario Roma Capitale” : “L’anniversario di Roma Capitale rappresenta l’occasione per celebrare una data fondamentale per la memoria storica del nostro Paese e una straordinaria occasione per il turismo non solo di Roma città ma anche dell’intera Regione Lazio. Il Governo, per la ricorrenza ha stanziato una cifra pari a 500mila euro, somma che difficilmente sarà sufficiente a coprire i costi delle iniziative programmate e, anche per questo, ho protocollato una mozione ...

“I cinesi non possono entrare” | Spunta un cartello in un bar di Roma : Fa discutere un cartello apparso in un bar nel centro di Roma. “I cinesi non sono autorizzati ad entrare”, si legge. I vigili, informati dell’ accaduto, lo hanno fatto rimuovere prontamente. Il coronavirus continua a spaventare i commercianti della Capitale Il coronavirus tiene in apprensione e i commercianti si tutelano, nel caso specifico anche con […] L'articolo “I cinesi non possono entrare” | Spunta un ...

Coronavirus Roma - cartello in un bar in pieno centro : «Vietato l’accesso a chi arriva dalla Cina» - subito rimosso : La situazione Coronavirus a Roma sta sfuggendo di mano: non per le autorità impegnate ad arginare i contagi ma per la gran parte dei cittadini, fortemente spaventati. Mentre il governo italiano invita a non creare inutili allarmismi, alcuni esercenti del centro città chiudono letteralmente le porte ai cinesi, e a chiunque provenga dalle zone in cui il virus si è repentinamente sviluppato. Nella giornata di oggi, venerdì 31 gennaio 2020, dopo la ...

Coronavirus - a Roma spunta il cartello “vietato l’ingresso ai cinesi”. Parte la campagna social #JeNeSuisPasUnVirus : E’ stato rimosso il cartello affisso in un bar, accanto all’osteria Trevi, nella Capitale, che vietava l’ingresso a persone di nazionalità cinese per via dell’allarme Coronavirus. Un cartello, scritto in cinese e in inglese, su cui si leggeva: “a causa delle disposizioni internazionali di sicurezza, a tutte le persone provenienti dalla Cina non è permesso di entrare in questo posto. Ci scusiamo per il ...

