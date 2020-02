Rogo Thyssen, i due manager vanno in carcere in Germania (Di martedì 4 febbraio 2020) Giorgia Baroncini Rigettato il ricorso dei due manager tedeschi condannati in Italia. Accusati di omicidio colposo e incendio doloso per negligenza, ora andranno in carcere A 12 anni dal Rogo di Torino in cui morirono sette persone, due ex manager della ThyssenKrupp dovranno scontare cinque anni di carcere per omicidio colposo e incendio doloso per negligenza. Il Tribunale regionale superiore di Hamm, in Germania, ha infatti respinto il ricorso dei due manager che erano già stati giudicati in Italia per la morte di sette operai. I due, condannati in via definitiva il 13 maggio 2016 da un tribunale italiano a 9 e 6 anni per il Rogo scoppiato nella notte tra il 6 e il 7 dicembre 2007, dovranno ora scontare 5 anni di carcere in Germania. A pronunciarsi è stata la seconda sezione penale del tribunale regionale superiore di Hamm che, secondo quanto reso noto, ha respinto i ... ilgiornale

