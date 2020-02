Roberto Maroni avvisa Salvini: "Ha ragione Bossi, al Nord ora c'è scontento". E la Meloni ne approfitta? (Di martedì 4 febbraio 2020) L'intervista di Gad Lerner a Umberto Bossi arriva come un fulmine a ciel sereno sulla Lega di Matteo Salvini. Il fondatore ha infatti bacchettato il leader per il troppo "nazionalismo" e il rischio di mettere da parte le regioni del Nord, concedendo a Giorgia Meloni una via preferenziale. Una dichia liberoquotidiano

GraceDama : Berlusconi e Bossi stanno sui Maroni - Alberto95687751 : RT @AngeloTani: ?? Ma guarda un po’? Roberto Maroni rompe il silenzio: «I 49 milioni? Chiedete a Matteo Salvini» per @espressonline di @G… - andr900 : 'Se non sei di sinistra da giovane sei senza cuore, se non sei di destra da adulto sei senza cervello' Frase stup… -