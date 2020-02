Roberto Cimetta, il regista nato per il teatro (Di martedì 4 febbraio 2020) Polverigi, 1977 – Villa Nappi risuonava delle voci degli attori intenti a provare la propria parte, splendeva dei costumi di scena, brulicava nel via vai di tecnici, registi, assistenti, sceneggiatori e volontari, tra cui moltissimi polverigiani.Roberto si allontanò dalla calca per isolarsi qualche minuto nel grande parco che circondava la splendida dimora e la osservò meglio da quella distanza: gli sembrò che non fosse mai stata così bella.Era l’estate del 1977 e prendeva avvio per lui una nuova avventura, che lo avrebbe portato chissà dove. La sua neonata creatura si chiamava INteatro Festival ed era un tassello in più nella sua carriera di regista, attore, autore, produttore e ora anche direttore artistico.Roberto si sedette all’ombra di un albero e si accese una sigaretta, concedendosi una piccola pausa da ... huffingtonpost

