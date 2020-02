Rita Rusic, Raffaello Tonon la bacchetta: “Si tratta di buon gusto umano” (Di martedì 4 febbraio 2020) Rita Rusic, Raffaello Tonon a Mattino 5 la bacchetta: l’ex gieffino non apprezza alcune sue dichiarazioni A Mattino 5 si ripercorre la puntata di ieri del Grande Fratello Vip e Raffaello Tonon commenta negativamente l’atteggiamento di Rita Rusic. Quest’ultima, ricordiamo, ha fatto presente il fatto che Adriana Volpe avesse bisogno di prendere parte al reality, … L'articolo Rita Rusic, Raffaello Tonon la bacchetta: “Si tratta di buon gusto umano” proviene da Gossip e Tv. gossipetv

trash_italiano : #GFVIP: Rita Rusic attacca Adriana Volpe: 'la maestrina la fai con Magalli, non con me a rompere i co**ioni' - Martini14Emma : RT @yleniaindenial: Carlotta che piange ogni giorno e prega per uscire dalla casa: viene salvata per la saconda volta. Rita Rusic che ci do… - lola35957538 : RT @dany3laf: #GFVIP Rita Rusic: Io non porto rancore, non so cosa sia la vendetta -