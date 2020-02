Rita Pavone scatena l’Ariston: standing ovation al Festival di Sanremo (Di martedì 4 febbraio 2020) Festival di Sanremo 2020: pubblico in piedi per Rita Pavone che si emoziona Il ritorno in gara a Sanremo 2020 dopo ben 48 anni è stato siglato da una standing ovation per Rita Pavone. La sua canzone è Niente (Resilienza 74) e ha convinto davvero tutti. Rita Pavone a Sanremo si è molto emozionata e ha avuto gli occhi stracolmi di lacrime. A 75 anni, la cantante del brano sanremese ‘Amici Mai’ nel 1972, ha ostentato una grinta e una accuratezza vocale invidiabili sul palco del Teatro Ariston. Niente (Resilienza 74) è un pezzo molto significativo sin dal titolo, in cui emerge e viene sottolineata tutta la grinta della grande artista. Rita Pavone è stata accolta sul palco del Festival di Sanremo con delle urla dalla platea: “Bentornata Rita”, a cui ha risposto con un “Grazie!” davvero sentito. La standing ovation Rita Pavone l’ha meRitata davvero ... lanostratv

