Rita Pavone, il ritorno al Festival di Sanremo dopo 48 anni: la carriera e le polemiche (Di martedì 4 febbraio 2020) Rita Pavone, il ritorno al Festival di Sanremo dopo 48 anni con Niente (Resilienza 74) Uno dei nomi a sorpresa annunciati da Amadeus tra i Big del Festival di Sanremo è quello di Rita Pavone, una vera e propria icona della musica italiana. La cantante torna sul palco dell’Ariston dopo ben 48 anni, dimostrando di avere ancora grande grinta e voglia di mettersi in gioco. Al Festival porta il brano Niente (Resilienza 74). Il ritorno dell’artista del Geghegè non è però stato accolto con entusiasmo da molti utenti, soprattutto sui social. Contro di lei infatti si è mossa una sorta di gogna mediatica a causa di alcune sue posizioni ritenute sovraniste. Messaggi, espressi soprattutto su Twitter, in cui ad esempio Rita Pavone si scagliava contro l’apertura dei porti o ironizzava su Greta Thunberg. Ma chi è Rita Pavone? Qual è la sua carriera? Ecco un breve profilo. Tutto sul ... tpi

