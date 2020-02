Rinnovi e Cancellazioni Serie TV: Spinning Out cancellato dopo una stagione (Di martedì 4 febbraio 2020) Rinnovi e Cancellazioni Serie tv. Tutte le Serie tv che sono state rinnovate e cancellate. N.B.: in questa guida trovi lo stato dei Rinnovi e delle Cancellazioni a partire da giugno 2016 – Rinnovi e Cancellazioni Serie TV. Quando nessuna decisione è stata presa la Serie resta tra i Rinnovi fino a comunicazione definitiva. Ultimo aggiornamento 4 febbraio Netflix ha cancellato la Serie Spinning Out dopo la prima stagione. Netflix ha cancellato Soundtrack dopo la prima stagione. The Crown chiude con la quinta (leggi qui) Apple ha rinnovato Mythic Quest: Raven’s Banquet prima del suo esordio, ufficializzando anche la seconda stagione di Home Before Dark. Freeform annuncia i Rinnovi di Grown-ish spinoff di Black-ish per una quarta stagione e Good Trouble per una terza. Hulu concede le seconde stagioni a Dollface e Wu-Tang: An American Saga. TBS ha rinnovato American ... dituttounpop

