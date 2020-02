Rifiuti, proteste in Portogallo: a rischio le esportazioni dalla Campania (Di martedì 4 febbraio 2020) Cittadini in rivolta da Lisbona a Porto per la cattiva gestione delle discariche causata dall'aumento delle importazioni dei Rifiuti dall'estero. L'Italia è il principale esportatore di Rifiuti in Portogallo e la Campania e la regione ad usufruirne maggiormente. Nelle discariche portoghesi finiscono le ecoballe e i residui degli STIR. Il governo socialista impone lo stop a nuove licenze dal mese di maggio, nel paese si è passati da 60 mila tonnellate importate nel 2016 a 331 mila tonnellate nel 2019. fanpage

