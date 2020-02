Ricerca: Horizon 2021-2027, domani incontro all’Università Cattolica a Milano (Di martedì 4 febbraio 2020) Milano, 4 feb. (Adnkronos) - Oltre 500 rappresentanti del mondo accademico, del sistema economico, di think tank, di organizzazioni non governative, di amministrazioni locali si incontrano domani, mercoledì 5 febbraio, all'Università Cattolica per partecipare al primo incontro in Italia dedicato all liberoquotidiano

zazoomnews : Ricerca: Horizon 2021-2027 domani incontro all’Università Cattolica a Milano (3) - #Ricerca: #Horizon #2021-2027… - zazoomblog : Ricerca: Horizon 2021-2027 domani incontro all’Università Cattolica a Milano (3) - #Ricerca: #Horizon #2021-2027… - zazoomblog : Ricerca: Horizon 2021-2027 domani incontro all’Università Cattolica a Milano (4) - #Ricerca: #Horizon #2021-2027… -