Reddito di cittadinanza | il pescivendolo col sussidio lavora in nero al supermercato

Reddito di cittadinanza - arriva l’Isee precompilato : a cosa serve e come funziona : È online, sul sito dell'Inps, il nuovo servizio per la Dichiarazione unica sostitutiva (Dsu) in modalità precompilata, chiamata anche Isee precompilato. I cittadini potranno quindi compilare l'Isee online usufruendo di alcuni dati già inseriti dall'istituto di previdenza: l'indicatore della situazione economica serve per accedere ad alcuni servizi e agevolazioni, come anche nel caso del Reddito di cittadinanza.Continua a leggere

“Non trovo personale per colpa del Reddito di cittadinanza”. La replica è virale : Lo sfogo è uno dei tanti, tantissimi, che si sono avvicendati durante questi mesi. Da quando è stato varato il famigerato Reddito Di Cittadinanza, non sono stati pochi gli imprenditori che si sono lamentati di come questo strumento penalizzi in realtà l’occupazione, scoraggiando di fatto gli imprenditori ad assumere. L’ultimo, solo in termini di tempo è quello raccolto dal Gazzettino. Lo storico quotidiano veneto ha ospitato, appena ...

Pochi soldi dal Reddito di cittadinanza - manda il figlio 15enne a lavorare a 2 euro l'ora : La trovata di una madre siciliana è finita con tre denunce per "truffa", "sfruttamento del lavoro minorile" e "interruzione...

Reddito di cittadinanza - come può cambiare : Il Reddito di cittadinanza resta un tema molto caldo, attorno al quale non mancano le critiche: ecco tutte le ipotesi relative alle possibili modifiche. Il Reddito di cittadinanza è sempre un tema caldo e le critiche alla misura non mancano, come anche le ipotesi relative alle modifiche. In merito si sta pensando a delle novità da introdurre al fine di incrementare l’occupazione ed evitare che il Reddito di cittadinanza resti in molti casi un ...

Reddito di cittadinanza 2020 : “disincentiva lavoro” - l’analisi del Fmi : Reddito di cittadinanza 2020: “disincentiva lavoro”, l’analisi del Fmi Reddito di cittadinanza 2020: parziale bocciatura da parte del Fondo Monetario Internazionale (Fmi) della prestazione assistenziale “cavallo di battaglia” del Movimento 5 Stelle e introdotta, su iniziativa della maggioranza giallo-verde, dal Governo Conte I. Secondo gli esperti dell’importante organizzazione, oltre a penalizzare i più poveri, ha dei chiari effetti ...

Due parole sul mio articolo riguardo al Reddito di cittadinanza : Due parole sul mio articolo riguardo al reddito di cittadinanza Tra i bisognosi, ci sono persone che possono e che non possono essere autosufficienti. Un disoccupato o un ignorante (ehilà!) possono cambiare la propria condizione. Viceversa bambini, anziani e disabili no. Il discorso è lungo e può prendere diramazioni complicatissime; è giusto che un delinquente rimasto invalido durante una rapina venga assistito dalla comunità? È giusto lo ...

“Il Reddito di cittadinanza ha fallito” - parola di Teresa Bellanova : Il ministro per le Politiche agricole svela la ricetta per ribaltare questo provvedimento. “Servono nuove politiche attive sul lavoro “, dichiara la Bellanova. Il reddito di cittadinanza continua a raccogliere pareri negativi dal mondo politico. Non solo per le recenti scoperte di “furbetti” del reddito, ma anche per il suo scarso impatto in termini di […] L'articolo “Il reddito di cittadinanza ha ...

Reddito di cittadinanza - mogli furbette coi mariti "in nero" : scattano le denunce : Ogni mese incassavano oltre mille euro grazie al Reddito di cittadinanza, ma non avrebbero affatto avuto diritto al sussidio...

Palermo : Gdf scopre alte due 'furbette' del Reddito di cittadinanza - denunciate : Palermo, 31 gen. (Adnkronos) - I militari della Compagnia della Guardia di Finanza di Bagheria (Palermo), nell’ambito delle ordinarie attività d’Istituto, hanno individuato e deferito all’Autorità Giudiziaria due persone risultati essere indebiti percettori del reddito di cittadinanza. Le attività i

“Il Reddito di cittadinanza ha fallito. Sì a nuove politiche attive sul lavoro” : Cancellare il reddito di cittadinanza? “Il fallimento è nelle cose. È sotto gli occhi di tutti ed è certificato dai dati: quello strumento non riesce a dare le risposte necessarie e nel frattempo blocca ingenti risorse”. Teresa Bellanova, ministra per le politiche agricole, non ha dubbi, e in un'intervista a La Stampa di Torino dice anche che il reddito di cittadinanza “non garantisce l'incrocio domanda-offerta di lavoro. Non dà risposte alla ...

Reddito di cittadinanza e decreti sicurezza. Il M5S adesso teme le modifiche del Pd : Oggi il vertice che apre tre settimane di verifica. Conte: no a guerre di veti. Nel mirino grillini e Renzi

Perché “furbetti” del Reddito di cittadinanza? Sono una banda di idioti : Ogni giorno in Italia viene scoperto qualcuno che intasca il reddito di cittadinanza grazie a truffe, frodi, menzogne, omissioni e lavoro in nero. Fare un elenco sarebbe uno stillicidio, ma meritano di essere ricordati gli spacciatori e i venditori abusivi, i contrabbandieri, quelli con la Ferrari, quello con la villa, i fruttivendoli in nero, titolari di bar in centro, quello che lavorava a Londra, ex terroristi e centinaia di migliaia di ...

Reddito di cittadinanza - controlli a tappeto : chi rischia la "visita" delle fiamme gialle : La Guardia di Finanza sta analizzando i casi di circa 2700 beneficiari che potenzialmente non avevano diritto al rdc...

Pedicini (FdI) : “Una chance per i giovani - un flop il Reddito di Cittadinanza” : Tempo di lettura: 2 minuti“Come misura anti – povertà funziona. Ma saranno pochi quelli che troveranno lavoro”. Lo diceva Cristiano Gori, qualche mese fa, all’Università di Trento relazionando sull’efficacia della misura. Oggi, la realtà disegna una situazione ancora più sconfortante. Il Reddito di Cittadinanza funziona come misura assistenzialista ma non è riuscito in alcun modo ad alimentare la ...