Quattro regioni del Nord Italia chiedono “isolamento” per gli alunni cinesi. Conte, task force per contrastare impatto economico (Di martedì 4 febbraio 2020) Isolare i bambini di qualsiasi nazionalità che frequentano le scuole e che arrivano dalla Cina, come avviene per tutti altri, Italiani e stranieri, per il periodo di 14 di giorni, come da prassi. E' questa la richiesta al ministero della Salute che i presidenti di Veneto, Lombardia, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige stanno per inviare. L’annuncio arriva dal governatore del Veneto Luca Zaia che assicura che "non c'è la volontà di ghettizzare nessuno, ma invece di dare una risposta alle tante famiglie preoccupate che hanno i loro figli che nell'età dell'obbligo vanno a scuola". La bozza della lettera, che dovrebbe essere inviata nelle prossime ore, è già stilata: "A me sembra una regola sanitaria minimale" ha spiegato il governatore Zaia, ricordando che si tratta di una misura che "prendiamo anche per la meningite e per la Tbc".Iss, ministro e presidiRassicurazioni, ... ilfogliettone

