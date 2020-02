Quanto male può andare un primo appuntamento? Chiedete all’Iowa (Di martedì 4 febbraio 2020) I giornali dell’Iowa hanno pubblicato articoli mortificati: levateceli, questi caucus, non ce li meritiamo. Mentre i reporter arrivati da tutti gli stati e da tutto il mondo per la tappa iniziale della campagna elettorale delle primarie democratiche americane invitavano in Iowa gli osservatori dell’ ilfoglio

ilfoglio_it : Il fiasco dei democratici alle primarie e l'affondo di Trump, che schiva gli imprevisti e realizza i propri desider… - RobertoBurioni : @emanuelapetrucc Crede male. Gli antivaccinisti sono cavernicoli egoisti e irrazionali, che a mio giudizio non poss… - MarioManca : Certi modelli pseudopolitici stanno facendo male ai giovani più di quanto vorremmo ammettere. Chiedere con arroganz… -