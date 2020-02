Quanto costerà PS5? Sony non ha ancora deciso il prezzo della nuova console (Di martedì 4 febbraio 2020) Quest'anno arriveranno finalmente le console next-gen PS5 e Xbox Series X. Sia Microsoft che Sony si stanno preparando al nuovo confronto e, tra le varie informazioni trapelate, i fan stanno aspettando quella più attesa, ovvero il prezzo delle nuove macchine. Quanto costerà una PS5? Impossibile rispondere al momento. Ma a Quanto pare nemmeno Sony può rispondere a questa domanda.Come rivelato nei risultati finanziari del terzo trimestre dell'anno fiscale dall'EVP e CFO Hiroki Totoki, l'azienda non è ancora sicura di quale sarà il prezzo di PS5. Ci sono ancora molti fattori da tenere in considerazione, come il prezzo della concorrenza, i costi del lavoro e il livello di redditività che vogliono mantenere.Leggi altro... eurogamer

lanzi53 : #coronaviruschina Quando vi sarà passata la fregola che vi spinge a speculare ad ogni costo sul problema, vi accorg… - abouttmalfoy : @orbitnoir secondo te quanto costerà qui - BuongiornoSk : Quanto costerà al mondo il coronavirus 2019-nCoV -