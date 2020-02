Quanti sono i "colleghi" precari della ricercatrice che isolato il coronavirus (Di martedì 4 febbraio 2020) Francesca Colavita, una delle ricercatrici dell'Istituto nazionale per le malattie infettive Spallanzani di Roma, è solo una delle tante precarie attive negli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di natura pubblica che rispondono al ministero della Salute per la loro attività di ricerca sanitaria. Secondo la Cgil, sono circa 3.500 i ricercatori precari che lavorano con contratti co.co.co, borse di studio, partite iva, nei 21 IRCCS pubblici, nei 10 Istituti Zooprofilattici Sperimentali (IZS) e nelle loro 90 sezioni. L'anzianità media di questi lavoratori è di circa 10 anni, con punte che arrivano oltre i 20 anni. Si tratta di personale altamente qualificato: sono medici, veterinari, biologi, ingegneri, fisici, chimici, agronomi ecc. Secondo i sindacati, si tratta di lavoratrici e lavoratori spesso sottopagati, e privi di diritti, e tutele che garantiscono il ... agi

