Psicosi Coronavirus, ristorante cinese a Milano costretto a chiudere: “Troppi costi e pochi clienti” (Di martedì 4 febbraio 2020) Chiuso fino a data da destinarsi: è questa la decisione che sono stati costretti a prendere i titolare di un ristorante cinese di Milano, il “Wheat Restaurant”. La famiglia che da anni lo gestisce ha comunicato sui social la decisione di chiudere i battenti a seguito del drastico calo della clientela con il diffondersi della Psicosi per il Coronavirus. Le iniziative a favore della comunità cinese e degli esercizi commerciali non sembrano aver sortito gli effetti sperati. Psicosi Coronavirus: chiude ristorante cinese “A pochi giorni di distanza dalla diffusione delle prime notizie non abbiamo notato differenze nel flusso della clientela ma all’inizio della scorsa settimana è cambiato tutto” ha detto un 27enne di origini cinesi che da anni vive a Milano e aiuta lo zio nella gestione del locale. “A pranzo la sala è stata quasi sempre vuota e tra venerdì ... notizie

