Psicosi Coronavirus in Italia | le chiamate folli arrivate al numero verde del ministero

"No alla Psicosi" da coronavirus. L'appello di Conte alla politica : Evitare allarmismi e psicosi collettive per una gestione efficace dell'emergenza coronavirus. Mentre imperversano le polemiche per la richiesta dei governatori del Nord di non fare rientrare a scuola i bambini di ritorno dalla Cina, e si moltiplicano i casi di intolleranza nei confronti dei cittadini della Repubblica Popolare - l'ultimo e più grave a Frosinone, dove una sassaiola è stata scatenata contro un gruppo di studenti - a Palazzo ...

Coronavirus - Hong Kong : «Nessuna Psicosi ma le mascherine qui sono finite - arrivano dall’Italia» – Il racconto : A Hong Kong vivono più di sette milioni di abitanti. In queste settimane, per il dilagare del Coronavirus e delle cronache locali che a tutte le ore battono bollettini medici, il traffico per le strade si è dimezzato, così come nei treni della metropolitana. E poi le code alle casse nei supermercati, ogni cosa sta vedendo un progressivo diminuire dell’afflusso di gente. Nel frattempo, è stata registrata la prima vittima e centinaia di ...

Coronavirus - sassi contro studenti cinesi dell'Accademia di Belle Arti : a Frosinone è Psicosi totale : Nonostante gli appelli della politica e degli esperti di non lasciarsi andare alla psicosi, il Coronavirus sta creando il panico anche in Italia e rendendo difficile la vita di alcune comunità cinesi. L'ultimo episodio spregevole si è verificato a Frosinone, dove un gruppo di studenti cinesi dell'Ac

Psicosi Coronavirus - sassi lanciati contro studenti cinesi a Frosinone : Sassaiola contro gli studenti di nazionalità cinese dell'Accademia di Belle Arti di Frosinone. L'episodio lo riferisce il presidente del Consiglio regionale del Lazio Mauro Buschini ed...

Coronavirus - è Psicosi : «Non sei persona gradita» - ragazza cinese costretta a scendere dal bus a Torino : psicosi Coronavirus. Una giovane cinese che da Cuneo stava viaggiando a bordo di un autobus verso Torino è stata fatta sentire non gradita, e così spinta a scendere a terra. La ragazza,...

«Non sei persona gradita» : ragazza cinese costretta a scendere dal bus a Torino per la Psicosi Coronavirus : psicosi Coronavirus. Una giovane cinese che da Cuneo stava viaggiando a bordo di un autobus verso Torino è stata fatta sentire non gradita, e così spinta a scendere a terra. La ragazza,...

Torino - Psicosi Coronavirus - ragazza fatta scendere dal bus senza motivo : “Sei cinese” : La vicenda è emersa nelle scorse ore quando altri membri della comunità cinese di Torino hanno riportato l’accaduto alla sindaca del capoluogo piemontese Chiara Appendino. La giovane donna è stata fatta scendere dall’autobus di linea su cui viaggiava da Cuneo a Torino solo perché di origine cinese.Continua a leggere

Psicosi Coronavirus : polemiche contro Non è l’Arena – VIDEO : polemiche contro Non è l’Arena per un servizio mandato in onda ieri sera sulla Psicosi Coronavirus in Italia: cosa è successo in trasmissione. La trasmissione Non è l’Arena, condotta da Massimo Giletti, finisce nella bufera per un servizio sul Coronavirus andato in onda nella puntata di ieri. Non è piaciuta ai telespettatori la candid camera […] L'articolo Psicosi Coronavirus: polemiche contro Non è l’Arena – VIDEO ...

Psicosi Coronavirus - i gestori cinesi 'affidano' il market allo staff italiano : "Per la tranquillità dei clienti" : A Lecce i titolari del Mio market hanno deciso di farsi da parte e di affidare la gestione del negozio al solo personale italiano pur di non perderela clientela

Coronavirus a Roma - i netturbini sfruttano la Psicosi : «Non puliamo nelle Chinatown» : Un po' psicosi del virus - un po', probabilmente, nuovo espediente a cui ricorrere per schivare il turno - nelle chat dei netturbini dell'Ama la fobia del contagio si moltiplica, col...

Non è l'Arena - attore cinese va in giro a tossire per finta. Se la 'Psicosi coronavirus' c'è - perché alimentarla? : La psicosi del coronavirus c’è, allora perché alimentarla? Fa discutere il servizio trasmesso da Non è l’Arena nel quale un attore cinese è stato ingaggiato per andare in giro per Roma nelle vesti di turista a tossire per finta. Massimo Giletti lo ha definito “esperimento sociale”, ma il rischio originario di buttare benzina su un fuoco già abbondantemente acceso è stato confermato.“Venerdì in riunione ho detto ai miei: ‘prendiamo una persona ...

Napoli - l'ironia dell'avvocato : "Prendo in giro la Psicosi italiana per il coronavirus" : Francesco Bile, avvocato civilista e il suo sberleffo divenuto virale sul web: "Il virus che mi preoccupa di più è quello della disumanizzazione"

Coronavirus - Salvini continua a fomentare la Psicosi collettiva. Raggi : “Basta speculare. Non si fa politica sulla pelle delle persone” : “Se qualcuno avesse controllato prima, non saremmo arrivati qua. Poi lo sciacallo sono io. L’untore è Salvini. Se avessimo avuto un governo più efficace e tempestivo avremmo avuto qualche preoccupazione in meno”. E quanto ha detto, Matteo Salvini, in una diretta Facebook parlando del Coronavirus. “Spiace ci sia chi, come Matteo Salvini, speculi e provi a ricondurre tutto alla polemica politica: è il momento di essere ...

Psicosi Coronavirus - bimba cinese torna dalle vacanze e i suoi compagni di classe disertano la scuola : Lo stato di allerta per il Coronavirus è massimo anche in Italia. La tensione è salita subito dopo che è stato accertato che due turisti cinesi che hanno girato mezza Italia del Nord per poi fermarsi a Roma hanno contratto il pericolosissimo virus. La Psicosi sta colpendo tante persone e sono tanti anche gli inutili allarmismi. Dopo l’acquisto smisurato di mascherina, poi si è scoperto che è inutile e della comparsa di qualche cartello ...