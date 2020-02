Protesta non lavandosi: durante la doccia coatta il detenuto senegalese pesta 2 agenti (Di martedì 4 febbraio 2020) Lo straniero, affetto da problemi psichici, aveva deciso di non lavarsi più per Protestare: una situazione invivibile per gli altri detenuti, che avevano chiesto ai responsabili della struttura penitenziaria di intervenire. durante la doccia coatta l'aggressione ed il ferimento di due poliziotti Federico Garau  Luoghi: Massa Carrara ilgiornale

petergomezblog : Barbacetto: ‘La protesta degli avvocati contro Davigo? Un piccolo gruppo, non c’era unanimità’ - AnnaP1953 : RT @SardoneSilvia: IL BLOCCO DEL #TRAFFICO NON E' LA SOLUZIONE NELLA LOTTA ALLO #SMOG Servizi di tg nazionali e giornali sulla ironica prot… - AlessandroErmi8 : RT @917BasilStreet: Boris Johnson esclude dalla conferenza stampa giornalisti sgraditi. I colleghi non partecipano per protesta. In Italia… -