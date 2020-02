Processo Weinstein: la testimonianza di Jessica Mann, torchiata dalla difesa tanto da sentirsi male in aula (Di martedì 4 febbraio 2020) Harvey Weinstein è sotto Processo per aggressione sessuale: la rivelazione della sua presunta abitudine ad abusare e violentare donne del mondo dello spettacolo ha portato alla nascita del movimento #metoo. Dopo la gogna sociale, ora il produttore cinematografico sta affrontando la giustizia, caso per caso. Venerdì è cominciato quello alla Manhattan Criminal Court, dove l’attrice Jessica Mann ha confermato le pesanti accuse contro di lui, pagandole amaramente. Processo Weinstein: la testimonianza di venerdì di Jessica Mann LEGGI ANCHE> Harvey Weinstein si lamenta: «Io disonorato, ma ho fatto tanto per le donne nel cinema» Jessica Mann è una ex attrice, una delle testimoni chiave per l’accusa contro Harvey Weinstein. Durante la sua deposizione di venerdì ha raccontato in che modo ha conosciuto il produttore cinematografico e come è stata violentata da lui. La ragazza, oggi ... giornalettismo

