Primarie Iowa 2020: risultati, chi ha vinto e ultime notizie (Di martedì 4 febbraio 2020) Primarie Iowa 2020: risultati, chi ha vinto e ultime notizie Primarie Iowa 2020: si attendono ancora i risultati a causa di un enorme ritardo nel conteggio dei voti. Tuttavia, Bernie Sanders ha già esultato: sarebbe in testa secondo le proiezioni del suo staff. Lo seguirebbe Pete Buttigieg mentre Elizabeth Warren al momento potrebbe essere davanti all’ex vice di Obama Joe Biden. Primarie Iowa 2020: un clamoroso ritardo In Iowa è cominciato al lungo percorso delle Primarie del Partito Democratico Usa al cui termine verrà individuato il candidato che duellerà Donald Trump tra meno di un anno per la Casa Bianca. Tuttavia, nonostante l’importanza dell’appuntamento, la serata verrà ricordata più che altro per il clamoroso ritardo con cui arriveranno i risultati dei caucus. Dai Democratici si assicura che il vincitore verrà annunciato al massimo nel tardo pomeriggio di oggi, ... termometropolitico

