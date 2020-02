Primarie dem Usa, caos in Iowa: i risultati martedì. In testa Sanders e Buttigieg. I Repubblicani sui ritardi: “Che disastro” (Di martedì 4 febbraio 2020) Per ora, non ci sono i dati sui caucuses democratici in Iowa. La diffusione di risultati è stata ritardata “a causa di incongruenze”, ha spiegato il direttore della comunicazione del partito democratico dello Stato, aggiungendo che “non c’è stato alcun hackeraggio o intrusione”. Il ritardo ha sollevato caos, confusione e critiche da parte dei candidati democratici, che sono stati tenuti per ore all’oscuro di quanto avveniva – in un primo tempo la dirigenza del partito dell’Iowa aveva spiegato di avere in corso un semplice “controllo di qualità” del voto. Nelle ultime ore, fonti del partito hanno precisato che i risultati definitivi potrebbero arrivare durante la giornata di martedì, se non addirittura più tardi. In ogni caso, prima dell’ufficialità, arriva Bernie Sanders, che diffonde i suoi risultati interni e canta vittoria, seguito da Pete Buttigieg e Elizabeth Warren. Joe ... ilfattoquotidiano

Agenzia_Ansa : Flop dem nelle primarie in #Iowa, caos e ritardi nei risultati #ANSA - ispionline : Con il caucus in #Iowa, entrano nel vivo le primarie democratiche #USA per scegliere lo sfidante di #Trump. Ecco… - matteorenzi : Attenzione a quello che accade nel mondo. Dalla Cina si diffonde un virus che preoccupa. In Europa è tempo che i le… -