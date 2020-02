Primarie dem in Usa, a sorpresa vincono i repubblicani. Ma Bernie Sanders si conferma l’incubo dell’establishment (Di martedì 4 febbraio 2020) E’ tutto confuso e incerto, nello Iowa, il giorno dopo l’avvio delle Primarie democratiche: i risultati dei caucuses latitano, causa impreparazione e disorganizzazione. Una sola cosa appare certa: come quattro anni or sono, Bernie Sanders è l’incubo dell’establishment democratico. Mentre Joe Biden potrebbe già ritrovarsi all’ultima spiaggia, fra una settimana nel New Hampshire. L’Iowa ha parlato e, anche se non è ancora chiaro e netto che cosa abbia detto, i caucuses paiono lanciare Sanders verso la nomination democratica e suonano sirena d’allarme per Joe Biden. Tengono bene Pete Buttigieg e Elizabeth Warren e fa meglio del previsto Amy Klobuchar. Gli altri cinque candidati in lizza si confermano irrilevanti. Mike Bloomberg è fuori dalla mischia perché scenderà in campo solo nel Super Martedì, il 3 marzo. Ma sono tutte sensazioni: i dati non sono né ufficiali né ... ilfattoquotidiano

