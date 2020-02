Prezzi benzina, diesel e gpl: ancora movimenti al ribasso (Di martedì 4 febbraio 2020) movimenti al ribasso sulla rete carburanti italiana con Eni e Q8 che abbassano i Prezzi raccomandati: le due compagnie hanno ridotto la benzina e il diesel di 1 cent. Sul territorio si registrano nuovi leggeri passi indietro. Secondo l’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati alle 8 di ieri comunicati dai gestori all’OsservaPrezzi Carburanti del Mise, il prezzo medio nazionale praticato in modalità self della benzina è a 1,574 euro al litro, con i diversi marchi che vanno da 1,573 a 1,589 euro/litro (no logo 1,561). Il prezzo medio praticato del diesel è invece a 1,466 euro/litro, con le compagnie che passano da 1,466 a 1,481 euro/litro (no logo 1,452). Quanto al servito, per la verde il prezzo medio praticato è a 1,715 euro/litro, con gli impianti che vanno da 1,672 a 1,787 euro/litro (no logo 1,610), mentre per il diesel la media è di 1,609 euro/litro, con i punti ... meteoweb.eu

