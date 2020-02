Previdenza: l’esperto, pensione di garanzia per i giovani soluzione da fondare sul lavoro (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Roma, 5 feb. (Labitalia) – “La pensione di garanzia per i giovani è una soluzione da fondare sul lavoro”. A dirlo all’Adnkronos/Labitalia l’esperto Claudio Maria Perfetto, autore del libro l’Economista in camice. “L’idea – spiega – di istituire un fondo pubblico per pensioni integrative si presta ad accesi dibattiti: c’è chi tenderebbe ad ostacolarla, perché vedrebbe il fondo pubblico in concorrenza con i fondi privati la cui gestione è affidata alle assicurazioni e ai sindacati; e c’è chi tenderebbe a favorirla (per esempio l’esperto di risparmio e Previdenza Beppe Scienza) perché vedrebbe il fondo pubblico più conveniente di quelli privati in termini di rendimenti”. “La domanda alla quale rispondere – sottolinea – è la seguente: come fa un lavoratore precario ad avere la possibilità ... ildenaro

Previdenza l’esperto Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Previdenza l’esperto