Prescrizione, Lombardia approva una mozione per chiedere di cancellare la riforma: renziani votano con Forza Italia. Pd non vota contro (Di martedì 4 febbraio 2020) Dopo la Sicilia anche la Lombardia si scaglia contro la riforma della Prescrizione. Dopo che il gruppo di Forza Italia all’Assemblea regionale siciliana ha annunciato di voler chiedere un referendum per abrogare la norma, adesso è il Consiglio regionale della Lombardia che scende in campo. Il partito di Silvio Berlusconi ha presentato una mozione al Pirellone che chiede al presidente della Regione e alla giunta di attivarsi affinché la proposta di legge Costa – che cancella la riforma del guardasigilli Alfonso Bonafede – possa essere discussa al più presto in Parlamento. Una mozione che ha pochi effetti concreti, non essendo di compentenza delle Regioni l’ordine dei lavori in Parlamento. La notizia però è contenuta nella scelta di alcune parti dell’opposizione di votare a favore o di astenersi. La mozione, infatti, è stata approvata con i voti di Forza ... ilfattoquotidiano

