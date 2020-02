Preghiera della sera per il mese di Febbraio 2020. Cara Santa Rita stammi vicino! (Di martedì 4 febbraio 2020) O’ Dio, bontà infinita e ricco di misericordia con quanti ti invocano,a te mi presento nella gioia di poter essere qui quest’oggi.Con piena riconoscenza ti esprimo i più vivi ringraziamentiTi prego di accogliere la mia Preghiera.Ti invoco con insistenza nella mia difficoltà,interponendo l’intercessione di Santa Rita ancella di pace e di perdono:per i suoi meriti ascoltami ed esaudiscimi.Sii benedetto per sempre: Donami pace e sicurezza. Santa Rita Cara Santa Rita, stai a me vicina nel momento del dolore,ti riconfermo la mia devozione e confido nella tua protezione.Prega per la piena conversione del mio cuoreperché io possa piacergli sempre con una vita più fervorosa.Tu sei gradita a Dio e ottieni quanto chiedi per i tuoi devoti:per questo ripongo in te grande speranza.Accompagnami, o’ Santa Rita, con la tua benedizioneperché io possa sempre lodare, benedire e ringraziare ... howtodofor

vaticannews_it : #2febbraio #PapaFrancesco #Angelus Il #cristiano non è immobile, la sua missione è annunciare Gesù. Poi la… - M_RSezione : In occasione della Giornata Mondiale di Preghiera e Riflessione contro la Tratta di Persone: Insieme contro la Trat… - Andrea090366 : Preghiera della sera 4 Febbraio 2020 -