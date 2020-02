Popolare Bari, la Procura insiste per l’arresto di De Bustis: ricorso al Riesame sull’ordinanza che ha disposto solo l’interdizione (Di martedì 4 febbraio 2020) La Procura di Bari insiste per l’arresto di Vincenzo De Bustis Figarola, ex amministratore delegato della Banca Popolare di Bari, per il quale il gip – nell’ambito dell’inchiesta che ha portato agli arresti domiciliari Marco e Gianluca Jacobini, ex presidente e co-direttore, e il responsabile della funzione Bilancio Elia Circelli – ha disposto solo l’interdizione per un anno dall’esercizio della professione di dirigente di istituti bancari. Il Procuratore aggiunto Roberto Rossi e i sostituti Federico Perrone Capano e Savina Toscani hanno impugnato dinanzi ai giudici del Riesame l’ordinanza di custodia cautelare eseguita lo scorso 31 gennaio nella parte in cui il gip Francesco Pellecchia ha rigettato la richiesta di arresti domiciliari per l’ex ad e non ha ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza per i due Jacobini, Circelli e lo ... ilfattoquotidiano

