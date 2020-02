PON Orientamento dell’ I.C. “A. Mazzarella” di Cerreto Sannita: tra Lavorazione del Feltro e Fotografia Digitale (Di martedì 4 febbraio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiAncora opportunità formative per gli studenti dell’ istituto Andrea Mazzarella di Cerreto Sannita, grazie al PON (FSE) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/20 dal titolo “Riscopriamo gli antichi mestieri,” che ha visto coinvolti i ragazzi delle classi II-III della scuola secondaria di primo grado, dando agli alunni opportunità di accedere ad iniziative extracurricolari. I 4 moduli gestiti e coordinati dall’APS SANNIOIRPINIA LAB, hanno riguardato la riscoperta degli antichi mestieri attraverso l’apprendimento di metodologie tradizionali e digitali, consentendo loro di sviluppare non solo competenze riconducibili al curricolo, ma anche azioni di rinforzo delle competenze di base attraverso innovativi approcci e modelli di insegnamento/apprendimento che mettono gli alunni al centro del processo formativo e li orientano anche ... anteprima24

