Pomeriggio 5 batte La Vita in Diretta (da Sanremo): gli ascolti TV di ieri (Di martedì 4 febbraio 2020) Pomeriggio 5, ancora una volta, si qualifica come il salotto pomeridiano più seguito di sempre. Barbara d’Urso, padrona di casa del programma in onda su Canale 5, ha ancora una volta raggiunto i record di ascolti. Pomeriggio Cinque, infatti, si porta al 16.8% di share con 2.060.000 spettatori nella prima parte, al 17.1% con 2.353.000 spettatori nella seconda e al 14.8% con 2.265.000 spettatori nella terza (di breve durata). E non importa che questa sia la settimana della settantesima edizione del Festival di Sanremo: La Vita in Diretta non riesce a raggiungere i numeri sperati. Lorella Cuccarini e Alberto Matano, infatti, si sono spostati nella città dei fiori per seguire minuto dopo minuto la kermesse musicale più importante e famosa d’Italia. La puntata di ieri è stata quasi del tutto dedicata al Festival: tante le interviste, le curiosità e i gossip. Peccato ... trendit

