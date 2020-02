Polveriera Barça, Messi attacca Abidal : “Faccia i nomi di chi non s’impegna” (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Le parole del team manager blaugrana ("Valverde? Molti giocatori non erano contenti e non lavoravano granché"), non sono andate giù all'argentino: "Anche i dirigenti devono prendersi le proprie responsabilità e farsi carico delle decisioni che prendono. Credo che quando si parla di giocatori, bisogna fare i nomi, perché così si infanga tutti e si alimentano cose che si dicono e non sono vere". fanpage

Polveriera Barça Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Polveriera Barça