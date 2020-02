Poggioreale, crollano le nicchie al cimitero: ossa fuori dalle tombe (Di martedì 4 febbraio 2020) Cedimento nel cimitero a Poggioreale: è successo nella mattinata del 3 febbraio. Il crollo di alcune nicchie ha provocato la fuoriuscita delle ossa dalle tombe. La zona interessata è quella del cimitero monumentale, che costituisce il nucleo originario di tutto il complesso cimiteriale di Poggioreale. La vasta area è conosciuta anche per le sue illustri chiese e per Quadrato degli Uomini Illustri. Frana nel cimitero di Poggioreale, le cause Secondo i primi accertamenti, la frana di Poggioreale sarebbe stata causata dai lavori in corso per la Linea 1. La metropolitana funge da prolungamento tra Piazza Garibaldi e l’aeroporto di Capodichino. Questa volta nel cimitero sono crollate le nicchie e parte del muro perimetrale. L’intervento degli operatori è stato immediato. Il personale ha infatti raccolto i resti dei defunti, cercando una collocazione adeguata. La protezione ... notizie

