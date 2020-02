Pmi artigiane, la Regione apre avviso da 10 milioni per interventi di ammodernamento (Di martedì 4 febbraio 2020) Un avviso della Regione Campania è rivolto alle micro e piccole imprese che abbiano l’unità oggetto dell’intervento nella Regione Campania, siano attive e operanti da almeno due anni alla data di pubblicazione dell’avviso. L’ammontare delle risorse è pari a 10 milioni di euro. Le spese ammissibili sono relative a impianti, macchinari, attrezzature, programmi informatici, brevetti, licenze, know-how, conoscenze tecniche non brevettate con la relativa formazione specialistica nel limite del 30% del totale del programma di spesa, servizi specialistici in tema di Ict, marketing e innovazione nel limite del 5% del totale del programma di spesa, spese relative alla ristrutturazione della sede operativa – in misura non superiore al 30% del programma di spesa – e installazione di impianti, strettamente necessari e funzionali allo svolgimento ... ildenaro

