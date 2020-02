Pieces of Her: Toni Collette nella nuova serie drammatica di Netflix (Di martedì 4 febbraio 2020) L'attrice Toni Collette avrebbe appena firmato per il ruolo di protagonista nella nuova serie drama di Netflix Pieces of Her, tratta dal libro di Karin Slaughter. Continua la collaborazione tra Netflix e Toni Collette, che pare abbia appena accettato il ruolo da protagonista in Pieces of Her, la nuova serie tv drammatica tratta dal romanzo bestseller omonimo di Karin Slaughter del 2018. Collette torna a lavorare per la piattaforma di streaming dopo Wanderlust e dopo l'acclamatissima Unbelievable del 2019, grazie alla quale si è portata a casa anche una nomination ai Golden Globes come Miglior attrice non protagonista. L'abbiamo recentemente vista al cinema in Hereditary - Le radici del male e in Cena con delitto - Knives Out, ma Toni Collette è un'attrice estremamente versatile, che ... movieplayer

