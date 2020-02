Pieces of Her, Toni Collette nel cast della serie Netflix – Notizie del giorno (Di martedì 4 febbraio 2020) Pieces of Her, Toni Collette sarà la protagonista di un nuovo thriller di Netflix. J.K. Simmons nella quarta stagione di Goliath. Le Notizie del giorno Lasciatasi alle spalle l’ottima interpretazione nell’ottima miniserie Unbelievable, Toni Collette sarà la protagonista di una nuova serie, sempre su Netflix, dal titolo Pieces of Her. Si tratta di un thriller, tratto dall’omonimo libro del 2018 di Karin Slaughter diretto da Minkie Spiro (The Plot Against America) e composta da otto episodi. Il team creativo è interamente al femminile con: Lesli Linka Glatter, Charlotte Stoudt e Bruna Papandrea nel ruolo di produttore esecutivo. Scritta da Charlotte Stoudt, che sarà anche showrunner, Pieces of Her è ambientata in una tranquilla città della Georgia dove un atto di violenza all’apparenza isolato, scatenerà un’inaspettata catena di eventi nella vita della ... dituttounpop

