Pieces of Her | la nuova serie Netflix con Toni Collette (Di martedì 4 febbraio 2020) È ufficiale! L’attrice Toni Collette farà parte del cast della serie drammatica di Netflix dal titolo Pieces of Her. L’ attrice australiana Toni Collette secondo quanto riportato sul sito Deadline ha firmato il contratto per interpretare il ruolo di protagonista nella serie Netflix dal titolo Pieces of Her. La serie è basata sull’omonimo romanzo thriller … L'articolo Pieces of Her la nuova serie Netflix con Toni Collette proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

