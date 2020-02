Perché a una delle ricercatrici dello Spallanzani è stato chiesto «come riesce a coniugare professione e famiglia»? (Di martedì 4 febbraio 2020) La dottoressa Concetta Castilletti fa parte del team italiano che è riuscito a isolare il coronavirus dopo i due casi che sono stati registrati presso l’Istituto Lazzaro Spallanzani. Anche lei è stata travolta dalle domande dei giornalisti all’indomani del risultato scientifico che ha permesso alla ricerca italiana di collocarsi tra i capofila nella lotta all’epidemia partita dalla regione di Wuhan in Cina. Anche lei è stata oggetto di domande davvero incredibili, dettate dalla solita retorica tutta italica delle professioniste donne come ‘eccezione alla regola’. LEGGI ANCHE > Lo Spallanzani segna il primo punto contro il coronavirus: isolato il virus, successo della ricerca italiana Ricercatrice Spallanzani, la domanda del Corriere su come concilia professione e famiglia Tant’è che in un’intervista pubblicata oggi sul Corriere della Sera, ... giornalettismo

RealPiccinini : @maxdimax69 Si vergogni lui. Proprio perché è il vicepresidente di una società come la Juve dovrebbe evitare di ins… - annatrieste : I civilissimi tifosi della Samp che cantano 'Lavali col fuoco' e 'Napoli colera' fanno capire bene e ancora una vol… - CatalfoNunzia : Oggi al @MinLavoro abbiamo avviato il primo dei cinque tavoli di confronto coi sindacati sulla riforma delle pensio… -