Pensioni ultime notizie, assegno di garanzia di 780 euro per i giovani. Arriva la proposta dei sindacati (Di martedì 4 febbraio 2020) Pensioni ultime notizie, Arriva la proposta dei sindacati di istituire un assegno di garanzia per i giovani pari a 780 euro da integrare in base agli anni di lavoro. Questo è quanto emerso dall’incontro tra Governo e sindacati che trattava proprio il tema delle Pensioni per i giovani. Quest’ultimi risulterebbero infatti penalizzati dal lavoro precario e discontinuo al momento del raggiungimento degli anni per la pensione. Dunque è necessario far fronte a tale disagio e trovare una soluzione idonea. All’incontro era presente anche Nunzia Catalfo, Ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali, che sembra avere tutte le buone intenzioni di ascoltare ciò che i sindacati chiedono per la riforma delle Pensioni. Scopriamo perciò in cosa consiste la proposta di istituire un assegno di garanzia di 780 euro per i giovani. Assegni dignitosi ai giovani: la proposta delle ... ultimenotizieflash

