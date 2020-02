Pensioni: Cazzola, ‘è sbagliata politica che fa rinunciare a lavoro per pensione misera’ (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Roma, 5 feb. (Labitalia) – “E’ sbagliata una scelta politica in base alla quale, in un contesto demografico in declino sul versante delle nascite e a fronte di un crescente invecchiamento della popolazione, ci si priva di chi avrebbe la possibilità di continuare a lavorare purché volontariamente scelga il pensionamento anticipato, anche a costo di incassare un assegno povero che non gli garantisca un reddito adeguato per i tanti anni che gli rimangono da vivere”. Lo dice ad Adnkronos/Labitalia Giuliano Cazzola, esperto di previdenza a proposito della discussione in atto sulla riforma delle Pensioni. Governo e sindacati hanno infatti aperto i tavoli tecnici incaricati di approfondire i passaggi necessari per controriformare la disciplina introdotta, nel 2011, nel decreto Salva Italia dal ministro Elsa Fornero. E le posizioni in campo sembrano chiare, come spiega ... ildenaro

bollettinoADAPT : #Governo, #sindacati, @IMFNews. Ecco il punto del dibattito sul #pensionamenti anticipati e attesa di vita.… - tomtir : RT @bollettinoADAPT: Breve storia di tutti gli scaloni d'Italia. Da #Tremonti a #Quota100, passando per #Prodi e #Fornero. Il nuovo #Poli… - francescoseghez : RT @bollettinoADAPT: Breve storia di tutti gli scaloni d'Italia. Da #Tremonti a #Quota100, passando per #Prodi e #Fornero. Il nuovo #Poli… -