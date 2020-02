Pavlina Mitkova, per gli inquirenti fu lei ad uccidere la figlioletta (Di martedì 4 febbraio 2020) Pavlina Mitkova, la 38enne di origine bulgara residente a Servigliano (Fermo) è accusata di aver ucciso la sua figlioletta Jennifer, una tenera bambina di soli 6 anni. La donna ha più volte negato qualsiasi responsabilità affermando la sua innocenza. Come se questo non bastasse, la donna avrebbe in seguito incendiato l’abitazione per far credere che la piccola Jennifer fosse deceduta nel corso del rogo, in modo che nessuno sospettasse della donna. Questa è la versione di Pavlina Mitkova. Per il resto, la donna non ha voluto aggiungere ulteriori elementi dinanzi ai giudici. Questi però sarebbero convinti della sua colpevolezza e l’accusano dell’infamia più truce e impensabile per una mamma: aver ucciso la sua creatura. Come si legge dal settimanale Giallo, le prove raccolte contro di lei sono numerose ed anche pesanti. Ma cosa c’è realmente dietro quanto ... kontrokultura

