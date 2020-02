Parma, terrore in carcere: detenuto marocchino ferisce otto agenti (Di martedì 4 febbraio 2020) Gabriele Laganà Il marocchino ha anche dato fuoco agli oggetti presenti nella sua cella. Un poliziotto ha riportato un trauma cranico e lesioni agli arti inferiori Momenti di puro terrore si sono vissuti nel pomeriggio di ieri all'interno del carcere di via Burla a Parma a causa di un detenuto marocchino che ha messo a serio rischio la vita di numerose persone, tra cui quelle degli agenti della polizia penitenziaria intervenuti per bloccare il nordafricano. Lo straniero, che si trova nel reparto di Media sicurezza, per motivi ancora da chiarire avrebbe prima tentato di barricarsi nella sua cella mettendo degli oggetti personali dinanzi alle sbarre e poi avrebbe cercato di dare fuoco agli stessi. Un’azione di follia, un gesto di protesta o un piano per tentare una improbabile fuga: ancora non si sa del perché dell'atto. Quel che è certo è che è subito scattato l’allarme. In ... ilgiornale

Parma terrore Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Parma terrore