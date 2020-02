Pandemic non sarà tra i giochi gratuiti di questa settimana su Epic Games Store. C'entra il Coronavirus? (Di martedì 4 febbraio 2020) Epic ha detto che non distribuirà più Pandemic gratuitamente attraverso Epic Games Store entro la settimana come inizialmente previsto.Oltre a Carcassonne e Ticket to Ride, la simulazione di epidemie Pandemic era precedentemente programmata per essere offerta gratuitamente attraverso il negozio digitale a partire da giovedì.Tuttavia, un portavoce di Epic ha dichiarato a VGC: "abbiamo spostato il lancio di Pandemic come gioco gratuito nel programma del nostro negozio a una data successiva".Leggi altro... eurogamer

