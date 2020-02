Panchina Brescia, Corini verso un nuovo esonero: già pronto il sostituto (Di martedì 4 febbraio 2020) Il Brescia sta pensando di esonerare nuovamente Eugenio Corini. Le prossime ore potrebbero essere già decisive. Le Rondinelle occupano l’ultimo posto al pari della Spal, la salvezza è distante 4 punti. A Bologna una prestazione poco convincente che avrebbe portato Cellino alla decisione drastica dell’esonero, il secondo in questa stagione. Il favorito per la sostituzione è Diego Lopez, ex difensore uruguaiano, già accostato in passato sia al Brescia che al Genoa. Cellino è pronto ad un nuovo ribaltone, per non smentirsi mai. Panchina Torino, è Longo il sostituto di Mazzarri: come cambia l’11 per svoltare la stagione FOTOL'articolo Panchina Brescia, Corini verso un nuovo esonero: già pronto il sostituto CalcioWeb. calcioweb.eu

