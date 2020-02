Pallanuoto femminile, Catania passa agevolmente a Milano per 10-22 nell’anticipo della Serie A1 2020 (Di martedì 4 febbraio 2020) Non c’è storia nell’anticipo della decima giornata della Serie A1 2020 di Pallanuoto femminile: Catania passa agevolmente per 10-22 in casa di Milano, terza forza del campionato, ma ora a rischio sorpasso da parte della SIS Roma, e resta a punteggio pieno in testa alla classifica. Partita indirizzata già nel primo quarto, chiuso in vantaggio dalle etnee con un sonoro 5-1 dal quale le meneghine non rientrano più, accusando il colpo anche nel secondo parziale, nel quale le siciliane allungano ancora grazie ad una bella prestazione offensiva, che le porta a metà gara sull’11-4. Nella terza frazione Catania amministra il cospicuo margine, incrementando comunque il vantaggio e portandosi all’ultimo riposo avanti 15-7. Ultimo quarto ancora proficuo dal punto di vista offensivo per le etnee, che vanno in gol per altre sette volte, con Marletta che porta ad 8 il conto ... oasport

