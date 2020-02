Pallanuoto, A2 femminile: Brizz-Acquachiara si giocherà in data da destinarsi (Di martedì 4 febbraio 2020) Il Giudice Sportivo ha stabilito che la partita Brizz-Acquachiara di A2 femminile non disputata domenica 2 febbraio si giocherà in data da destinarsi. Brizz-Acquachiara, la partita di A2 femminile non disputata domenica 2 febbraio per la cancellazione del volo che avrebbe dovuto portare la squadra di Barbara Damiani a Catania, si giocherà in data da destinarsi. Lo ha stabilito il Giudice Sportivo dopo aver esaminata la documentazione inviata dal club biancazzurro. Ecco il testo della decisione: “Preso atto del mancato arrivo della formazione della società Acquachiara per disputare l’incontro in programma in data 2 febbraio 2020 e preso atto delle giustificazioni dedotte in atti dalla squadra viaggiante, dato atto che non è riscontrabile alcun comportamento sanzionabile da parte della stessa e che il mancato arrivo è stato dovuto unicamente a cause di forza maggiore non ... 2anews

petrazzuolo : RT @napolimagazine: Pallanuoto, A2 femminile: Brizz-Acquachiara si giocherà in data da destinarsi - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: Pallanuoto, A2 femminile: Brizz-Acquachiara si giocherà in data da destinarsi - susydigennaro : RT @apetrazzuolo: Pallanuoto, A2 femminile: Brizz-Acquachiara si giocherà in data da destinarsi -