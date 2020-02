Palermo: Tar sospende ztl, Confcommercio ‘nostre perplessità avevano fondamento’ (2) (Di martedì 4 febbraio 2020) (Adnkronos) – “La motivazione di questo secondo decreto presidenziale – afferma il legale di Confcommercio Palermo Alessandro Dagnino – è particolarmente significativa perché viene ora specificato che il pericolo di un danno grave e irreparabile, lamentato dai ricorrenti, non sussiste soltanto per le attività commerciali, ma anche per i numerosi cittadini residenti nella ztl che hanno aderito al ricorso. è utile sottolineare – aggiunge l’avvocato – che il giudizio del Tar non ha nulla a che vedere con la decisione politica di istituire la ztl, che spetta all’amministrazione, ma ha per oggetto la verifica della sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l’adozione del provvedimento, avuto riguardo, tra l’altro alla necessaria programmazione preventiva e all’adeguata offerta di servizi e di mezzi ... meteoweb.eu

GiornaleLORA : Palermo – 'Basterà pochissimo all'Amministrazione comunale per dimostrare al TAR il rapporto tra l'aumento delle ... - TV7Benevento : Palermo: Tar sospende ztl, Confcommercio 'nostre perplessità avevano fondamento' (2)... - TV7Benevento : Palermo: Tar sospende ztl, Confcommercio 'nostre perplessità avevano fondamento'... -