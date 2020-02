Oscar 2020: l'Academy "spoilera" le sue previsioni sui vincitori su Twitter mandando in confusione i fan (Di martedì 4 febbraio 2020) Anche l'Academy sbaglia, l'account Twitter ufficiale diffonde risultati di prova in occasione del lancio di un widget per votare i vincitori mandando in confusione il web. Anche l'Academy sbaglia, l'account Twitter ufficiale dell'ente ha inviato per sbaglio un tweet con le sue previsioni sugli Oscar 2020, mandando in confusione i fan che hanno temuto uno spoiler sui premi. Dopo lo scambio delle buste dell'edizione 2017 che ha portato a premiare per sbaglio La La Land al posto di Moonlight come miglior film, niente ci stupisce più perciò vedere che sull'account Twitter ufficiale era comparso un post in cui l'Academy anticipava la vittoria di Parasite di Bong Joon-Ho come miglior film e quello di Sam Mendes come miglior regista per 1917 ha mandato in confusione i fan. ... movieplayer

