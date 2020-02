Oscar 2020, la forza seduttiva del racconto: ecco i candidati per la miglior sceneggiatura (Di martedì 4 febbraio 2020) Qualche incertezza in più, finalmente. Ed è coerente alla forza seduttiva del racconto, all’irresistibile attrazione sprigionata da una sapiente drammaturgia che può sorprenderci come vuole attraverso le misteriose strategie messe in “parola cinematografica” da abili sceneggiatori. La “decina” divisa in due cinquine dedicata ai candidati all’Oscar per la miglior sceneggiatura (originale e adattamento da materiale preesistente) non prevede vincitori scontati come in altre categorie, fermo restando vi siano naturalmente dei favoriti. Tra questi Quentin Tarantino per il suo mirabolante ancorché nostalgico C’era una volta .. Hollywood (Once Upon A Time in Hollywood) che parte in pole position nel gruppo “sceneggiatura originale” dopo aver vinto il Golden Globe (che non distingue la tipologia ma assegna un solo premio): per questo, ma non solo, i bookmaker lo danno a 1,65 quote la puntata. ... ilfattoquotidiano

LaStampa : Cristiana Covone ha vinto il premio speciale per gli effetti visivi agli Oscar dell’animazione. Ha studiato design… - LaStampa : Cinema in lutto, è morto Gianni Minervini: produttore premio Oscar ??????con “Mediterraneo” - repubblica : È morto Gianni Minervini, produttore da Oscar con 'Mediterraneo' -