Oscar 2020, e se fosse Parasite a vincere come miglior film? (Di martedì 4 febbraio 2020) È Parasite Fever, o meglio Power, come recita la copertina dell’ultimo numero di Vanity Fair. Sulla quale campeggia Bong Joon-ho, il regista del film sudcoreano che, agli Oscar 2020, che si svolgeranno domenica prossima 9 febbraio, potrebbe regalare molte sorprese con le sue 6 nomination pesanti. Il successo di Parasite viene da lontano Normalmente i film provenienti da altre nazioni restano confinati nel pur prestigioso recinto della candidatura a miglior film straniero, da quest’anno detto “film non in lingua inglese”. Parasite ha tracimato i confini. come ricorda l’articolo di Vanity Fair, non c’è nulla di improvviso in questo exploit, il processo è cominciato quasi quindici anni fa, quando The Host sbarcò nel 2006 al festival di Cannes alla Quinzaine des Réalisateurs. Un film orientale nello spirito ma con una dimensione spettacolare da kolossal con sofisticati effetti ... optimaitalia

